Insigne a Made in Sud scherza: "La pastiera a Toronto? La fa mia moglie", poi la gag coi pomodorini! | VIDEO

Ultime notizie calcio Napoli - Lorenzo Insigne ospite di Made in Sud su Rai 2. Ultimi giorni in città per il capitano azzurro, che lascerà la Campania e Napoli direzione Toronto. Ma prima, gli impegni con la Nazionale italiana: è infatti fra i convocati del CT Mancini.

Insigne ospite a Made in Sud

Sul palco, Lorenzo Insigne a Made in Sud con Clementino, Lorella Boccia e Maurizio Casagrande. "Non te ne andare, Lorè, per piacere". Ha subito incalzato Clementinopiangendo e ironizzando su Toronto. E allora Lorella Boccia: "E con la pastiera come fai, a Toronto è surgelata!". Risposta pronta di Lorenzo Insigne: "La fa mia moglie, bella fresca!".

Insigne a Made in Sud

"E se ti venisse voglia di un pomodorino del Piennolo del Vesuvio?", gli chiede Casagrande.

"A Toronto nun o' truov", gag di Mariano Bruno che ha scherzato col capitano con la sua classica battuta di quest'edizione, regalandogli i pomodorini. Lorenzo ha poi cantato: "Un giorno all'improvviso" con Clementino e il pubblico degli studi Rai di Napoli, prima di andare via.

Clicca su play per guardare il video: