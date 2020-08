Napoli - Inizia la Ligue 1 nei prossimi giorni, con il Lille che il 22 agosto affronterà il Rennes. Intanto, Victor Osimhen, ex giocatore del club francese, non dimentica i suoi compagni e scrive su Twitter: "Auguro il meglio al Lille che comincerà sabato la propria stagione!".

All the best to @losclive as they begin their league campaign this coming Saturday ?????? pic.twitter.com/tkKxRQCgHT

— victor osimhen (@victorosimhen9) August 20, 2020