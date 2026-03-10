Infortunio Vergara: SKY conferma i tempi di recupero, ecco le partite che salterà

Ultimissime Calcio Napoli, tegola Vergara. Nemmeno il tempo di godersi i rientri di Kevin De Bruyne e Frank Anguissa che Antonio Conte deve fare subito i conti con un nuovo forfait.

Infortunio Vergara, il comunicato della SSC Napoli

"Antonio Vergara si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo”; questo il comunicato diramato oggi dalla SSC Napoli.

Infortunio Vergara, tempi di recupero e partite che salterà

Come riportato da SkySport, i tempi di recupero si stimano ad almeno un mese saltando così Napoli-Lecce, Cagliari-Napoli, Napoli-Milan e Parma-Napoli.

Il rientro potrebbe avvenire verosimilmante per Napoli-Lazio del 19 aprile o Napoli-Cremonese del 26 aprile salvo intoppi.