Infortunio Rrahmani: condizioni e tempi di recupero

Ultimissime notizie per quanto riguarda l'infortunio di Amir Rrahmani che è andato ko ed è stato costretto ad uscire dal campo in anticipo dopo pochi minuti in Braga Napoli di Champions League.

Infortunio Rrahmani: le condizioni e i tempi di recupero

Napoli - Ci sono degli aggiornamenti per quanto riguarda la situazione di Rrahmani che si è infortunato durante Braga Napoli in pochi minuti e ha chiesto il cambio. Il giocatore ha accusato un problema durante la partita di Champions e ora bisognerà valutare le sue condizioni e i tempi di recupero. Saranno decisive le prossime ore per capire quando tornerà in campo il giocatore e che tipo di infortunio ha accusato, serviranno i test fisici.