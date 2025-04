Infortunio Neres, stagione praticamente finita: problema muscolare, ecco i tempi di recupero

Ultime notizie Napoli: aggiornamenti sull'infortunio di David Neres. L'attaccante brasiliano del Napoli aveva accusato un problema muscolare nei giorni scorsi ed era stato costretto a saltare la trasferta di Monza. Oggi a Castel Volturno si è sottoposto ad esami strumentali e adesso la SSC Napoli svela il bollettino medico di David Neres.

Gli esami strumentali condotti presso la clinica del Pineta Grande Hospital hanno evidenziato una lesione distrattiva del soleo della gamba sinistra. La SSC Napoli rende anche noto che Neres ha cominciato l'iter riabilitativo.

Tempi di recupero David Neres

Si tratta dunque di una distrazione al polpaccio, un infortunio muscolare i cui tempi di recupero vanno dai 15 ai 30 giorni. Circa un mese di stop, dunque: significa che la stagione 2024-2025 è praticamente finita per David Neres, che salterà certamente le prossime tre partite contro Torino, Lecce e Genoa e non è detto che riesca a recuperare in tempo per la trasferta di Parma il 18 maggio.