Infortunio Meret, problema muscolare: condizioni e tempi di recupero

Problema muscolare per Alex Meret infortunato in Juventus-Napoli, 5a giornata di campionato Serie A che si è giocata in queste ore. Ora ci sono aggiornamenti sulle condizioni e i tempi di recupero di Meret.

Infortunio Meret, condizioni e tempi di recupero

Il portiere del Napoli Alex Meret ha iniziato ad avvertire dei fastidi muscolari al minuto 26 circa, quando ha iniziato a massaggiarsi la coscia e richiamare l'attenzione della panchina. Poco dopo, al minuto 35, arriva il cambio di Conte che lancia Caprile e toglie Meret infortunato per un problema muscolare.

Adesso c'è grande apprensione e saranno decisive le prossime ore per capirne di più sulle condizioni e i tempi di recupero di Meret. Per scoprire che tipo di problema muscolare ha accusato il portiere italiano del Napoli bisognerà aspettare l'esito degli esami che dovrebbe esserci nelle prossime ore.