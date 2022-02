Infortunio Lozano, Marca choc: "Può restare fuori due mesi"

Ultimissime notizie sull'infortunio di Lozano del Napoli e le condizioni del calciatore messicano. Perché ancora una volta in Nazionale si è infortunato Lozano e ora c'è ansia per i tempi di recupero.

Aggiornamenti dal noto quotidiano spagnolo Marca sulle condizioni di Lozano e i tempi di recupero: può saltare la partita col Barcellona.

Lozano ha riportato un grave infortunio al braccio destro durante la partita contro il Panama, si sarebbe causato una lussazione alla spalla dopo uno scontro di gioco. Il calciatore è uscito in lacrime dal campo al minuto 62 dopo uno scontro con Michael Murill.

Il Chucky è stato portato fuori dal campo in barella dopo che i servizi medici del Tricolore gli hanno immobilizzato il braccio sinistro. Lozano è stato portato in un ospedale nel sud di CDMX per una valutazione più approfondita, dove il nostro collaboratore Alejandro Orvañanos ha potuto scoprire il grado di lesione che presentava: una lussazione della spalla destra. Adesso Lozano rischia di stare fuori a lungo e i tempi di recupero possono essere anche di due mesi, con la possibilità di saltare il duello contro il Barcellona in Europa League.