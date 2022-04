Infortunio Lobotka, l'ammissione di Spalletti sulle sue condizioni

Si è fatto sentire il ko del centrocampista slovacco del Napoli Stanislav Lobotka? Come sta? Nel post-partita di Napoli-Roma l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti si è lasciato andare ad una ammissione su di lui.

«Da lì la palla poi è girata meno bene. Ha subito un forte crampo ma non dovrebbe avere il muscolo infortunato o rotto. Le altre sostituzioni? Sono state fatte per avere più possesso palla. La Roma è una squadra che va molto fisica, nel finale ci siamo messi a specchio ma non siamo riusciti a proteggere la palla»