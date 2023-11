Infortunio Lindstrom, è lo stesso capitato a Meret: i possibili tempi di recupero

Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match di Bergamo contro l'Atalanta in programma sabato alle ore 18 per la 13esima giornata di Serie A. Infortunio per Jesper Lindstrom.

Infortunio Lindstrom: la diagnosi

Jesper Lindstrom è stato visitato in seguito al trauma distorsivo riportato nell'ultima partita con la nazionale danese:

"Gli esami clinici e strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore sinistro. Il calciatore ha iniziato le terapie e lavoro personalizzato in palestra e piscina".

Lo scrive il Napoli nel report odierno sul sito ufficiale.

Infortuno Lindstrom: tempi di recupero

Ci sono aggiornamenti ora per quanto riguarda i tempi di recupero di Jesper Lindstrom, che ha subito lo stesso infortunio occorso ad Alex Meret. Queste le novità riguardo il loro rientro in campo:

Non meno di una settimana di stop per Jesper Lindstrom, che può saltare le partite con Atalanta e Real Madrid, ed eventualmente rientrare in gruppo in vista di Inter e Juventus.