Infortunio Kvaratskhelia: arriva l'esito degli esami! Ecco quando tornerà

Infortunio Kvaratskhelia nell'ultima amichevole del Napoli contro il Girona. Arrivano ora gli aggiornamenti con le ultime notizie sulle condizioni dell'attaccante georgiano e il rientro in campo.

Kvaratskhelia

Infortunio Kvaratskhelia: rientro e condizioni

Napoli - Novità riguardo quelle che sono le ultime notizie sulle condizioni di Khvicha Kvaratskhelia dopo gli esami strumentali. A dare la notizia sono i colleghi di Geo Team che svelano tutto riguardo quelli che sono gli esami svolti.

Non sono presenti lesioni gravi per l'attaccante georgiano del Napoli che riposerà per qualche giorno e presto tornerà ad allenarsi a pieno regime con il resto dei suoi compagni. Solo un grosso spavento per l'infortunio di Kvaratskhelia che ora è pronto al rientro.