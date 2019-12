UFFICIALE - Infortunio Koulibaly, esami strumentali per lui: distrazione di primo grado al bicipite femorale!

Ultime notizie calcio Napoli - Quattro minuti e mezzo da incubo ieri sera per il difensore centrale del Napoli Kalidou Koulibaly, che prima ha lanciato in campo aperto Kulusevski per il gol dell'1-0 del Parma e poi, nel tentativo di recuperare, ha rimediato un infortunio che lo costringerà, verosimilmente, a saltare l'ultima giornata di questo 2019 e, quindi, a chiudere anzitempo questa annata. Ebbene, la SSC Napoli ha condiviso proprio in questi istanti sui suoi canali i risultati degli esami strumentali ai quali si è sottoposto il calciatore ex Genk. Ecco il testo della nota ufficiale:

"Kalidou si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado al bicipite femorale destro".