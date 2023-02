Infortunio Insigne serio, le prime indiscrezioni dal Canada

Infortunio Insigne in Canada. L'ex capitano del Napoli si è fatto male ieri sera, alla partita di esordio stagionale in Major League Soccer con la maglia del Toronto: dopo appena mezz'ora di gioco, Insigne ha avvertito un problema muscolare e si è accasciato al suolo, scoppiando a piangere subito dopo.

Infortunio Insigne

Interrogato dalla stampa, l'allenatore del Torono nel post-partita ha dichiarato: "Ha sentito tirare e non è riuscito a continuare". Sostituito subito, dunque, Insigne si è accomodato in panchina mostrando un volto contrito e sofferente per l'infortunio.

Tempi di recupero

Oggi per lui sono previsti esami strumentali che chiariranno l'entità dell'infortunio: se confermato lo strappo muscolare secondo le prime indiscrezioni dal Canada, i tempi di recupero potrebbero aggirarsi intorno ai due mesi.