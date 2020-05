Infortunio Fabian Ruiz, Cm.it: affaticamento lieve, la situazione non preoccupa

Notizie Calcio Napoli - Problemi per Fabian Ruiz quest'oggi a Castel Volturno. Ma secondo quanto appreso da Calciomercato.it, non sarebbe nulla di particolarmente serio. Un gran sospiro di sollievo, insomma, dopo il recente inforutnio di Kostas Manolas.

Ecco quanto si legge direttamente dai colleghi:

Per ora la situazione dell’iberico non preoccupa: l’affaticamento è stato lieve e si è deciso per precauzione di non correre alcun rischio, soprattutto in virtù della delicata preparazione che attende i giocatori in vista del tour de force estivo.