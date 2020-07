Infortunio Boga, a rischio la trasferta di Napoli: le ultime

Ultime calcio Napoli - Jeremie Boga ko! Brutte notizie per il Sassuolo nel corso del match contro il Milan che poteva valere l'Europa. Il giocatore ivoriano, ko nei minuti centrali della gara. Boga è partito dalla panchina contro i rossoneri ma è entrato in campo nella ripresa, ad inizio ripresa, ha lasciato il campo dopo 20 minuti per un problema muscolare.

