Infortunio Anguissa, ecco quante settimane resterà fuori

Ultime notizie Napoli. Ci sono aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Anguissa, che si era infortunato durante la gara contro la Fiorentina.

Infortunio Anguissa

Il centrocampista camerunense del Napoli si è sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro. Il centrocampista azzurro ha svolto terapie.

Serviranno almeno 15 giorni al centrocampista napoletano per poter rientrare in gruppo a lavorare con i compagni. L'obiettivo è quello di recuperarlo per Union Berlino-Napoli del 24 ottobre.