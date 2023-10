Infortunio Anguissa: ancora un problema muscolare, le condizioni

Napoli - Problemi seri per il Napoli dal punto di vista degli infortuni. Perché un altro giocatore è finito ko, ancora una volta è stato Zambo Anguissa ad abbandonare il terreno di gioco per infortunio.

Napoli Fiorentina: infortunio Anguissa, le condizioni e i tempi di recupero

Da valutare le condizioni e i tempi di recupero di Anguissa che ha lasciato Napoli Fiorentina per infortunio. Sensazioni negative al momento perché il centrocampista azzurro ha chiesto il cambio a metà del primo tempo, lasciando spazio a Raspadori. Nelle prossime ore sarà il Napoli a dare aggiornamenti per quanto riguarda le condizioni di Anguissa e il possibile rientro in campo.