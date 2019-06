Algeria, che spavento per Ounas: scontro con un compagno di squadra e KO! Ha rischiato la Coppa d'Africa

Ultimissime calciuo Napoli - Grosso spavento per l'attaccante del Napoli Adam Ounas. L'esterno offensivo algerino nella sessione di allenamento di mercoledì sera ha subito un duro colpo alla caviglia in uno scontro fortuito di gioco con un compagno di squadra. Inizialmente si è temuta la peggiore delle ipotesi, ovvero la frattura che gli poteva costare la coppa d'Africa.

Infortunio Adam Ounas, gli aggiornamenti dall'Algeria

Dopo lo spavento inziziale lo staff della nazionale ha emesso un comunicato a riguardo rassicurando praticamente tutti:

"La situazione di Ounas non è seria. Si è infortunato durante la sessione di allenamento del mercoledì ed è stato curato dallo staff medico. Dopo gli esami, si è scoperto che non si tratta di nulla di grave e sarà arruolabile al prossimo incontro"

A margine dell'accaduto si erano diffuse anche speculazioni sul nome di Andy Delort come possibile sostituto nella lista dei partecipanti alla prossima coppa d'Africa. Ad ogni modo il giocatore partenopeo si sottoporrà ad esami più approfonditi nelle prossime ore per essere certo che non si tratti di nulla di particolarmente grave.