Ultime notizie calcio Napoli - Altra prova maiuscola da parte di Diego Demme, sempre più leader della linea mediana azzurra. Nella sfida contro il Torino il centrocampista italotedesco ha corso per 13,2 chilometri ed è risultato per distacco il migliore in questa speciale graduatoria. Alle sue spalle, con circa 11 km, prima Di Lorenzo e poi poco dietro Bakayoko.

Clicca sulla foto in allegato per i dati