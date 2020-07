Secondo un'indagine del portale Compare Bet e riportata su Twitter dal giornalista Kristof Terreur, molte squadre di calcio europee tra cui il Napoli hanno all'interno dei propri account Twitter dei follower fake. Questo il tweet di Terreur in cui si fa riferimento all'analisi:

The Plastic Twitter fan chart, according to https://t.co/zGbHaDuIVg. pic.twitter.com/ayJ5VoFaqn

— Kristof Terreur ?? (@HLNinEngeland) July 8, 2020