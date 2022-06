Incubo Dani Olmo a Valencia: aggredito e rapinato in strada

Notizie calcio - Il nazionale spagnolo Dani Olmo è stato aggredito mentre camminava per strada a Valencia. Secondo il quotidiano valenciano Las Provincias, venerdì scorso il giocatore stava uscendo da un parrucchiere, quando un individuo - che apparentemente lo aveva seguito - gli si è scagliato addosso per rubargli l'orologio, un Rolex del valore di 30.000 euro. L'autore del reato è poi fuggito verso un'auto in attesa, e partita a tutta velocità. Olmo era accompagnato dal fratello che ha provato ad inseguire il ladro, senza però riuscire a recuperare l'orologio, ed è rimasto ferito, trascinato per qualche metro dal veicolo in fuga. (ANSA).

