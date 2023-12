Incrocio Spalletti-De Laurentiis, può succedere stasera: il motivo

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino racconta il ritorno di Luciano Spalletti a Napoli nei prossimi giorni e il possibile incontro questa sera con De Laurentiis:

"Questa è la storia dell'uomo che tra la felicità e il successo scelse la gloria. Per sempre. Altro che restare qui a inseguire uno scudetto-bis: Spalletti decise di consegnarsi alla leggenda andando via da vincitore. Per due giorni torna a Napoli, nella sua Napoli: mercoledì per un evento sulla Msc organizzato dalla Gazzetta dello Sport e poi giovedì per la consegna della cittadinanza onoraria da parte del consiglio comunale e del sindaco Manfredi nella Sala dei Baroni. Cittadinanza ricevuta, negli anni, da Maradona e dal Petisso Pesaola. Intanto, già stasera tornerà ad assaporare il clima della stagione magica che appare già così lontana: perché a Milano, al Gran Galà dell'Associazione calciatori, abbraccerà molti degli azzurri campioni d'Italia che verranno celebrati per lo scudetto. E potrebbe essere la prima volta, ma non è detto, che possa anche incontrarsi con De Laurentiis, anche lui tra gli ospiti del galà, dopo l'addio".