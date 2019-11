Incontro squadra-club, Sportmediaset: le multe rimarranno ma potrebbero essere meno pesanti

Confronto presidente, squadra e allenatore quest'oggi a Castel Volturno per risanare una stagione iniziata non nei migliori dei modi. Ecco quanto riportato da Sportmediaset.it.

Le multe rimarranno ma potrebbero essere meno pesanti del previsto. La sanzione non è in discussione perché De Laurentiis non transige su principi e regolamenti societari, i giocatori sono rassegnati a pagare ma la loro speranza è che il totale non ammonti a quei 2,5 milioni di euro lordi ventilati nelle scorse settimane (e che attendono ancora l'ok del Collegio Arbitrale). Uno "sconto" sulla multa è dunque l'obiettivo della squadra anche se, sotto sotto, si punta ad evitare una paura ancora più grande: l'eventuale risarcimento per danni d'immagine che porterebbe le cifre a lievitare in modo sensibile. È qui che si vedrà la reale disponibilità di De Laurentiis a trattare e se i giocatori si dimostreranno realmente pentiti, è qui che si vedrà se il Napoli potrà finalmente lasciarsi le polemiche alle spalle e riprendere in mano una stagione iniziata malino ma che può avere ancora tanto da dire.