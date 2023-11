Incidente Edo De Laurentiis, parzialmente distrutta la sua Porsche: ferita al naso per il bimbo di 3 anni

Il sito di Rai News propone ulteriori dettagli in merito al brutto incidente stradale che ha coinvolto il vice presidente del Napoli Edoardo De Laurentiis:

"Brutto incidente stradale per Edoardo De Laurentiis, figlio del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Nel primo pomeriggio di domenica 5 novembre il figlio del patron, a bordo della sua Porsche Cayenne, si sarebbe scontrato con una Nissan guidata da una donna che era in compagnia del figlio. L'impatto sarebbe avvenuto tra via Palermo e via Firenze, nei pressi dell'Appia, a ridosso dei comuni di Casapulla e Santa Maria Capua Vetere.

Il bambino di tre anni a bordo della Nissan ha riportato una leggera ferita al naso ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santobono di Napoli. Alcune ore dopo è stato dimesso.

La Porsche del vicepresidente del Napoli avrebbe riportato danni importanti mentre Edoardo De Laurentiis e la donna che era con lui sarebbero rimasti illesi.

Sulla dinamica dell'incidente sono in corso indagini della polizia".