Incassi Napoli Champions League: le differenze tra 3 e 4 posto

Serie A - Il ritorno in Champions League significa anche introiti per il Napoli. Ne parla il Corriere dello Sport, che svela le differenze tra terzo e quarto posto: 4 milioni di euro in più alle casse azzurre in caso di conferma dell'attuale posizione. Per quanto riguarda il campionato, in base al piazzamento in classifica (e ai punti ottenuti) viene ripartito un 15% della raccolta complessiva dei diritti tv: la simulazione applicata alla classifica 2020-21 attribuisce 14,4 milioni alla terza e 12 alla quarta; quest'anno la proiezione conferma quella stessa differenza, circa due milioni di euro. In Champions, il piazzamento in campionato determina la ripartizione in quote fisse della metà del market pool: 8 milioni alla prima, 6 alla seconda, 4 alla terza e 2 alla quarta. Anche in questo caso, due milioni in più.