Inaugurazione Healthy Color, già lunghe file all'esterno del nuovo ristorante di Petagna a Napoli | VIDEO

Ultime notizie Napoli - Tanta attesa e già lunghe file all'esterno del nuovo Healthy Color che Petagna, Sfera Ebbasta e Burlon aprono oggi a Napoli. L'inaugurazione parte alle ore 12:00 ma già dalle 11:00 molti curiosi si sono messi in fila come mostrano le immagini postate su Instagram. Clicca sul video in allegato per guardare le immagini.

Quello di Healthty Color è oramai un fenomeno di portata nazionale. Poke, wok, burger, tartare, insalate, edamame e altre specialità fanno di Healthy Color un vero e proprio healthy fast food, con una scelta ampia per tutti i gusti. Nel menu di Healthy Color sono anche disponibili i Burger di Beyond Meat, 100% vegetali con consistenza e sapore incredibilmente uguali alla vera carne: la scelta ideale per chi predilige un tipo di alimentazione vegana o vegetariana. Ad accompagnare, i Veggie Nuggets a base di farina di frumento fritti ad aria sono una vera esplosione di gusto. Oltre che in store e con ordini take away direttamente presso i punti sarà possibile vivere l'esperienza Healthy Color anche a casa propria, con il servizio di delivery. In linea di continuità con quanto fatto dal brand sin dalla sua nascita, è sempre accesa da parte di Healthy Color una particolare attenzione verso la sostenibilità e l'ambiente. Healthy Color significa rispetto non solo nei confronti del proprio corpo ma principalmente verso il pianeta. L'intera linea di packaging brandizzata per il delivery e take away è eco-friendly. Anche la ormai iconica Healthy Water, l'acqua di Healthy Color, è confezionata in Tetrapak completamente riciclabile ad alto contenuto di materia vegetale.

Clicca su play per il video: