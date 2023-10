In Nigeria annunciano: "Ieri Osimhen è rientrato a Napoli"

Victor Osimhen è già rientrato a Napoli: è questa la notizia che rimbalza direttamente dalla Nigeria, dove i quotidiano locali danno per scontato il rientro dell'attaccante in Italia dopo l'infortunio rimediato in Nazionale.

Ultime notizie. Osimhen si è infortunato nell'amichevole contro l'Arabia Saudita e stando a quanto riporta il Daily Post nigeriano, già nella giornata di ieri avrebbe fatto rientro in Italia per sottoporsi a controlli più approfonditi. Dunque avrebbe già lasciato il ritiro della Nazionale nigeriana in Portogallo, dove domani è prevista l'amichevole contro il Mozambico alla quale Osimhen non prenderà parte.