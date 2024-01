“In clinica per mio figlio, ho provato a ripulirmi ma…”. Dall’Argentina le parole di Lavezzi

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Ezequiel Lavezzi dopo il ricovero in clinica in ospedale in Argentina, una notizia che ha inquietato tutti i fan del Pocho tra cui gli stessi napoletani che ancora ricordano con immenso affetto l’ex attaccante argentino.

Lavezzi ricoverato, le parole del Pocho e il vero problema

“È difficile ma devo farlo, devo cambiare la mia vita e le mie abitudini. E devo fare tutto questo per mio figlio”: sarebbero state queste le parole del sudamericano pronunciate prima di recarsi centro specializzato in psichiatria come riportano diversi media argentini.

Avrebbe anche detto: “Sono andato troppo oltre. Ho provato a ripulirmi da solo ma non ci sono riuscito. Non avevo altra scelta che venire qui, in clinica”. Il vero problema sarebbe l’alcol, secondo quanto si legge.