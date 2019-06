IlSole24Ore, Bellinazzo svela: "Decreto Crescita ridotto, dietrofront del Governo: si pagherà sul 50% del reddito!"

Decreto Crescita, arrivano delle novità sull'ormai noto decreto che tocca anche il mondo del calcio: Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, ha infatti specificato la scelta del Governo, con un emendamento, di ridimensionae l'incidenza in percentuale del decreto. Queste le dichiarazioni tramite Twitter dell'esperto:

"Decreto Crescita: il Governo presenta un emendamento che riduce il bonus: si pagherà l'imposta per tutti i club sul 50% del reddito (non più sul 30% e non più sul 10% al Sud)".