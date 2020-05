Il Tottenham mette nel mirino Milik, gli inglesi pronto all'assalto se salta la trattativa per il rinnovo

Ultime notizie mercato Napoli - Pare destinata ad animare l'intera prossima sessione di mercato la vicenda Arek Milik. Il centravanti azzurro, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2021 con il Napoli ed al momento sembra inevitabile la sua cessione per evitare di arrivare a zero viste le difficoltà riscontrate per raggiungere una intesa per il rinnovo. Niccolò Schira, giornalista, su Twitter ha riportato un interessamento del Tottenham per l'ex Ajax, con gli Spurs pronti ad affondare il colpo decisivo nel caso in cui dovesse definitivamente arenarsi la trattativa per il rinnovo del polacco.

