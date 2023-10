Sono ben 17 le sconfitte nelle ultime 18 gare ufficiali per il Toronto, la grande delusione della stagione di MLS.

Insigne Bernardeschi

Toronto flop per Insigne e Bernardeschi

Non ci saranno alle fasi finali della stagione il New York City e Los Angeles Galaxy (al contrario le concittadine Red Bulls e L.A FC vi parteciperanno regolarmente), così come il Toronto di Petretta, Insigne e Bernardeschi. Ovvero, parlando del team canadese, il grande flop della Major League Soccer 2023.

