Ultime notizie calcio - Dominio totale per il Siviglia contro la Roma, con la squadra andalusa che ha archiviato la pratica giallorossa con un 2-0 netto e che non lascia spazio a polemiche. A segno nel primo tempo Reguilon e En-Nesyri, con gli uomini di Lopetegui che hanno anche centrato due traverse. 1-0, invece, per il Bayer Leverkusen, che va avanti in una gara a senso unico contro i Rangers, resa una formalità dal 3-1 del match d'andata.