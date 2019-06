Il San Paolo si prepara per le Universiadi, ecco come sarà per la cerimonia di inaugurazione [FOTO]

Questa estate in Campania si terrà uno dei più randi eventi al mondo, vale a dire le Universiadi. La cerimonia di inaugurazione si terrà, per ovvie ragioni, in un San Paolo che i nuovi lavori consegneranno in una veste del tutto innovativa. Nel frattempo, iniziano a circolare quelle che sono le prime immagini che mostrano come si presenterà l'impianto di Fuorigrotta per l'evento inaugurale a cui presenzieranno artisti quali i "The Jackal" ed il rapper Anastasio.

Cerimonia inaugurale Universiadi, il San Paolo si veste di gala

Sarà un evento a dir poco storico per tutta la Campania ed in particolar modo per la città di Napoli dal momento che si tratta del secondo evento per importanza al mondo dopo le Olimpiadi in ambito polisportivo. Ed il San Paolo, stando a queste immagini, molto probabile sarà all'altezza del prestigio di questo evento.

