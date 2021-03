Il Roma, Scotto precisa: "Rinnovo Insigne, nessuna offerta dal Napoli. C'è reciproca volontà di accordarsi, Lorenzo sa della strategia sul monte ingaggi"

Ultimissime calciomercato Napoli - Sono tante le notizie che si susseguono sul futuro del Napoli e dei suoi protagonisti degli ultimi 5/10 anni. Da Koulibaly a Insigne, da Fabian Ruiz a Meret. Ma in particolare negli ultimi giorni a tenere banco è il rinnovo di Lorenzo Insigne, che ha un contratto in scadenza nel 2022 e al massimo in estate vorrebbe saperne di più sul suo futuro: accettare l'offerta del Napoli o andar via.

Rinnovo Insigne, in foto con De Laurentiis

Rinnovo Insigne, ecco la verità: nessun'offerta dal Napoli

E' chiaro che la volontà di Lorenzo Insigne, o se vogliamo la priorità, resta il rinnovo con il Napoli. A precisare la situazione, via social, è stato il giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto: