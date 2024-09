Il retropassaggio di Chiellini a Buffon in Napoli-Juve e la memoria corta dei tifosi bianconeri

Juventus-Napoli, il tocco di Olivera verso Caprile ha fatto discutere tantissimo i tifosi sia sui social che allo stadio. Secondo i tifosi bianconeri e secondo i giocatori della Juve, si è trattato di un retropassaggio volontario da parte dell'uruguaiano che andava quindi punito con una punizione a due in area di rigore. Così non è stato e l'arbitro ha fatto proseguire.



Durante la conferenza stampa post partita di Elia Caprile, il capo dell'area comunicazione della SSC Napoli Nicola Lombardo ha ricordato in sala stampa di un retropassaggio ancora più plateale di Giorgio Chiellini verso Gianluigi Buffon in un Napoli-Juve dell'11 gennaio 2015. In quel caso l'arbitro lasciò proseguire.