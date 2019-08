Europa League, il PSV in Novergia vince 1-0 contro l'Haugesund, Lozano in campo 30': esclusione iniziale un indizio di mercato?

Ultime notizie calcio Napoli - Sono ore caldissime di mercato, soprattutto in casa Napoli. A quanto pare, la pista da tenere maggiormente sotto controllo, allo stato attuale delle cose, è quella che porta al fenomeno messicano del PSV Eindhoven Hirving Lozano, che in Messico danno già come un nuovo giocatore del club azzurro. Nella giornata di oggi, però, l'ex Pachuca è sceso in campo con i suoi compagni in Norvegia contro l'Haugesund in una gara valevole per i preliminari di Europa League restando, però, in panchina fino al minuto 58, quando è subentrato al posto di Bruma.

Lozano psv napoli

Una vittoria di misura per gli olandesi firmata dal rigore di Bergwijn. Lozano, dunque, in campo poco più di una mezz'ora, non ha trovato la via del gol ed ha anche rimediato un cartellino giallo. Considerando, inoltre, che il calciatore è l'elemento di maggior tecnica del PSV, è facile associare la sua esclusione dall'11 iniziale come un indizio di mercato.