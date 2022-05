Il 'piede di Maradona', una scultura in tiratura limitata: tutti i dettagli | FOTO

Diego Armando Maradona, l'immortale calciatore del Napoli, colui che ha scritto la storia del calcio, sarà ricordato per sempre. Il suo ex agente, Stefano Ceci, ha da poco lanciato il Maradona Official Merchandise e, tra le opere presenti, c'è un calco in bronzo del piede del Pibe.

Diego Armando Maradona

Maradona una scultura in tiratura limitata del piede

L’opera è stata curata nei minimi dettagli e raffigura la pianta del piede di Diego, ottenuta da una scansione 3D di assoluta fedeltà, quindi realizzata in una lega metallica “bronzo Gold Statuario” di altissima qualità ed incastonata in una cornice realizzata su misura. Il fondale è stato foderato a mano utilizzando una pregiata carta cerata italiana effetto SoftTouch.

Il profilo della cornice è stato realizzato su misura per consentire alla pianta di non toccare alcuna superfice anche se ribaltata. La scatola è stata realizzata partendo da una delle immagini più iconiche di Maradona e presenta le più alte nobilitazioni possibili ed è completamente foderata a mano. Per celebrare il senso di unicità di quest’opera ogni esemplare sarà associato ad un NFT che ne certificherà l’autenticità e l’originalità oltre a rappresentare una garanzia di valore sul lungo periodo. Sono 500 le copie prodotte e il costo è di 3000 euro. Una delle copie è esposta al Museo Cam di Francesco Cammarota.