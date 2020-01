Il Perugia sfiderà il Napoli agli ottavi di Coppa Italia, vicino l'esonero di Oddo: decisione entro 48 ore

Ultime notizie calcio Napoli - Il campionato si prepara a riaprire i battenti dopo la breve sosta natalizia ed il Napoli avrà l'obbligo di tentare la scalata in classifica in Serie A e di andare più avanti possibile certamente in Champions League ma anche in Coppa Italia. Proprio nella competizione nazionale gli azzurri agli ottavi affronteranno il Perugia che, però, nel frattempo vive un momento molto delicato. Come riportato da sky Sport, è a serio rischio esonero il tecnico Massimo Oddo e per questo il club sta valutando le alternative: oltre ai possibili ritorni di Colantuono e di Cosmi, si valutano Luigi Di Biagio, l’ex ct dell'Italia Under-21 da tempo in cerca di nuove avventure, ed Alfredo Aglietti, ex allenatore del Verona.

Oddo Perugia