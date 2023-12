Il Napolista - Mazzarri a rischio esonero se perde a Torino: De Laurentiis è preoccupato

Walter Mazzarri a rischio esonero in caso di sconfitta contro il Torino. A scriverlo è il Napolista che racconta di un presidente De Laurentiis preoccupato per il trend negativo che sta avendo la squadra dopo l'addio di Garcia:

"La verità è che il presidente del Napoli è preoccupato. La scelta di Mazzarri si è fin qui rivelata un errore ben più clamoroso rispetto alla scelta di Garcia. Non c’è paragone. In caso di sconfitta a Torino, nulla sarebbe da escludere. Il club rischia seriamente di ritrovarsi il prossimo anno fuori dall’Europa (non solo dalla Champions). In un mese e mezzo non si è visto assolutamente niente, nonostante la accorata autodifesa fatta da Mazzarri in tv".