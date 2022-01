Il Napolista - Ansia Napoli, ci sarebbero due nuovi positivi nel gruppo squadra: le ultime

Napoli calcio - Potrebbero esserci due nuovi positivi nel Napoli. A dare la notizia sono i colleghi del Napolista.

"Ansia nel Napoli per due possibili nuovi positivi. Uno sarebbe recidivo. Il primo giro di tamponi avrebbe evidenziato altri due contagiati nel gruppo squadra (staff compreso). Scenario che, se confermato, potrebbe cambiare il quadro relativo a Juventus-Napoli, come anticipato al Napolista dal direttore dell’Asl di Torino. La situazione è in evoluzione. Aspettiamo l’ufficialità, ma pare che il focolaio del Napoli non si sia estinto".