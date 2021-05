Il Napoli vale 485mln! La pandemia fa crollare del 18% il valore del club, è 17° in Europa: lo studio della KPMG

Napoli - KPMG, rete di società indipendenti specializzato nella revisione e organizzazione contabile, nella consulenza manageriale e nei servizi fiscali, legali e amministrativi, ha pubblicato il suo report annuale sul valore d’impresa delle 32 principali società europee. La classifica del 2021 è condizionata dalla pandemia, che ha portato a un calo complessivo di 6 miliardi nel valore totale dei club del continente

La prima italiana è la Juventus, secondo posto per l’Inter, seguita da Napoli, Milan e Roma. Prima volta in classifica per l’Atalanta, che si conferma così nell’élite del calcio europeo, guadagnando subito posizioni sulla Lazio. Complessivamente, le sette squadre italiane valgono 4,3 miliardi con una media di 620 milioni ciascuno: cifre in calo del 13%.

Questa la classifica delle italiane nel ranking: