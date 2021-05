Il Napoli si qualifica in Champions se... ecco tutti gli scenari

Napoli Calcio - Arriva la resa dei conti stagionale per il Napoli. L'obiettivo è la Champions League, traguardo ottenibile con una vittoria contro il Verona indipendentemente da Milan e Juventus. Ma andiamo a vedere ogni scenario possibile con tutti gli scongiuri del caso.

Napoli in Champions se...

Al dilà di un successo contro i veneti, la squadra di Gennaro Gattuso si qualificherebbe anche in caso di pareggio ma con una non vittoria della Juventus a Bologna. Così come sarebbe Champions in caso di pareggio al Maradona e sconfitta del Milan a Bergamo contro l'Atalanta.

C'è uno scenario che prevede il Napoli nella massima competizione europea anche in caso di sconfitta: l'obiettivo potrebbe essere centrato infatti anche in caso di k.o. ma con non vittoria bianconera al Dall'Ara.