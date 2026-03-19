Il Napoli non mantiene la porta inviolata da due mesi, in trasferta la situazione è ancora più complicata

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli non mantiene la porta inviolata da due mesi, dall’1-0 col Sassuolo. Da allora ha sempre subito gol, anche nelle vittorie, con 18 reti incassate. Le difficoltà difensive sono legate anche agli infortuni, ma la squadra è comunque in crescita, come dimostrano i tre successi contro Verona, Torino e Lecce. L’obiettivo è migliorare già contro il Cagliari.

Porta Napoli sempre violata, il dato

In trasferta la situazione è ancora più complicata: l’ultimo clean sheet risale al 4 gennaio contro la Lazio. Da allora tanti gol subiti contro squadre come Inter, Juventus, Genoa, Atalanta e Hellas Verona. Serve più solidità difensiva, anche grazie all’alternanza tra Milinkovic-Savic e Meret. Lo riferisce il Corriere dello Sport.