Spezia Napoli 0-3, gol di Kvaratskhelia e doppietta Osimhen regalano l'ennesima super vittoria agli azzurri che volano a 56 punti in classifica. La squadra di Spalletti lascia così La Spezia in pullman direzione aeroporto di Pisa, dove prenderà un aereo che riporterà la squadra a Napoli intorno alle ore 18:00. Clicca su play per guardare il video: