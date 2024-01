Il Napoli è già in ritiro, l'ANSA annuncia: decisione di De Laurentiis, la reazione dei giocatori

Il Napoli è in ritiro in un albergo di Pozzuoli dove la squadra rimarrà fino a sabato quando è in programma al Maradona la partita con la Salernitana.

Come racconta l'ANSA, la decisione è stata presa dal presidente De Laurentiis dopo la sconfitta con il Torino:

"La decisione del presidente di mandare tutti in ritiro - che peraltro sarebbe stata condivisa dagli stessi giocatori - era già nell'aria ieri sera. Oggi se ne è avuta conferma. Dopo il raduno della squadra e l'allenamento i giocatori si sono trasferiti in albergo"

