Il Napoli è già a Milano! Ecco l'hotel, tutto pronto per la partita di stasera | VIDEO

Milan-Napoli LIVE: CalcioNapoli24 è nel capoluogo lombardo dove stasera si gioca la partita di Serie A Milan vs Napoli, 24esima giornata di campionato. La SSC Napoli è già arrivata a Milano, dove i calciatori si trovano in ritiro in un hotel vicino alla stazione. Tutto pronto per la partita di stasera: il pullman del Napoli già attende la squadra all'esterno dell'hotel in attesa di condurre gli azzurri allo stadio San Siro.

Dove alloggia il Napoli a Milano? L'hotel scelto dalla SSC Napoli in trasferta a Milano è l'Hotel Gallia.

