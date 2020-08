Il Napoli crolla a Barcellona ma i numeri premiano gli azzurri: maggior possesso palla ed il doppio delle conclusioni! [STATISTICHE]

Ultime notizie calcio Napoli - Una brutta sconfitta per il Napoli, che però nel secondo tempo ha avuto il merito di provarci fino alla fine e di riuscire a mettere in difficoltà in più di una occasione il Barcellona. A conferma di ciò, le statistiche del match. Gli azzurri, infatti, hanno calciato verso la porta avversaria il doppio delle volte rispetto ai catalani ed hanno avuto per il 53% del tempo il possesso palla. Tutto ciò, però, non è bastato visto il 3-1 finale e gli svarioni difensivi.

