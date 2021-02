Napoli - Il Granada vuole il sogno ottavi di finale e il primo obiettivo degli spagnoli sarà non concedere gol al Napoli: non proprio scontato però dato che il Granada è la difesa più battuta della Liga (41 gol subiti) e vive il peggior momento delle ultime stagioni. Nelle ultime cinque gare, gli andalusi hanno vinto solo con il Napoli, con tre sconfitte, un pari e dodici gol incassati. Un dato che può far ben sperare gli azzurri.