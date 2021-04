Il Napoli Basket vince la Coppa Italia di Serie A2, arriva il messaggio della SSC Napoli!

Ultime notizie calcio Napoli - Il Napoli Basket vince la Coppa Italia di A2 dopo aver battuto per 80-69 la Apu Udine. Un successo strepitoso per la squadra di coach Sacripanti, ad un certo punto della gara sotto anche di 15 punti, ma trascinata poi dalle strepitose giocate del play americano Josh Mayo (MVP della competizione) e dall'energia di Uglietti e Iannuzzi. Un trionfo meritato quello del club del presidente Grassi, che adesso ha l'obiettivo di centrare la promozione in Serie A dopo una grandissima prima parte di stagione.

A complimentarsi con il Napoli Basket per il grande traguardo, c'è anche la SSC Napoli con un Tweet: