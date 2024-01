Dopo essere partiti dalla stazione di Afragola alle 17:00 con un treno charter, il Napoli è arrivato a Roma Termini per poi dirigersi in albergo per il ritiro pre gara in vista della sfida contro la Lazio in programma domenica alle 18:00 allo stadio Olimpico. Ecco il mister Walter Mazzarri in posa con un tifoso azzurro accorso sul posto per salutare i propri idoli: