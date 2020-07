Ultime calcio Napoli - Il Napoli sta arrivando a Palazzo Caracciolo per il ritiro in vista del match di questa sera contro il Milan. Gli azzurri, dopo il pranzo e il riposo pomeridiano, si recheranno allo stadio San Paolo. Insigne, Gattuso e Mertens acclamati. C’è stato un piccolo cambio di programma con la squadra che al San Paolo prima di venire in Hotel ha fatto la rifinitura, diversamente da quanto successo settimana scorsa e da programma odierno.

Insigne